Prof. Dr. Mustafa Gerek: Antiviral özelliği bulunan Cistus Creticus bitkisi koronavirüsle mücadelede destekleyici
Ülkemizde de etkisini hâlâ sürdüren Covid-19’a karşı şu anda en etkili yöntemin maske, mesafe ve hijyen olduğu belirten Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, yapılan yeni araştırmaların Cistus Creticus bitki özünü içeren ürünlerin zarflı virüslerle mücadelede destekleyici olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Sağlık, ekonomi ve sosyal anlamda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
Günümüzde bilinen en iyi korunma yöntemlerinin; maske, mesafe, hijyen olduğunu ve Covid-19’la mücadelede yeni bir dönemin başlayabileceğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, “Almanya’da gerçekleştirilen araştırmalar, antiviral ve antibakteriyel özelliği ile bilinen Cistus Creticus bitkisinin, koronavirüs ve grip gibi zarflı virüsler ile mücadelede etkin rol oynayabileceğini gösterdi” açıklamasını yaptı.
Covid-19’a karşı aşı çalışmaları tüm dünyada hızla devam ediyor. Uzmanlar aşının en iyi olasılıkla 2021 yılında bulunacağını belirtiyor.
En Çok Okunan Haberler
- Paçavra, ahlaksız
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- FETÖ'den ihraç edildi
- FETÖ kaymakamları
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti
Video Haberler
- Türkiye’deki gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' görüntülendi
- Canlı yayında haber sunduğu sırada ekrana yansıdı
- Cesedi vinçle çıkartıldı
- Markete yarı çıplak girdi! Taciz edip kan döktü
- Adnan Oktar ve 'kediciklerin' kaçma anı
- İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında Atatürk tepkisi!
- Motosikletlinin ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
- Evlilik teklifi cezayla bitti
- Taksim'de insanlık ölmüş dedirten olay
En Çok Okunan Haberler
- Paçavra, ahlaksız
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- FETÖ'den ihraç edildi
- FETÖ kaymakamları
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti