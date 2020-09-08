Prof. Dr. Mustafa Gerek: Antiviral özelliği bulunan Cistus Creticus bitkisi koronavirüsle mücadelede destekleyici

08 Eylül 2020 Salı, 16:02

Sağlık, ekonomi ve sosyal anlamda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Günümüzde bilinen en iyi korunma yöntemlerinin; maske, mesafe, hijyen olduğunu ve Covid-19’la mücadelede yeni bir dönemin başlayabileceğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, “Almanya’da gerçekleştirilen araştırmalar, antiviral ve antibakteriyel özelliği ile bilinen Cistus Creticus bitkisinin, koronavirüs ve grip gibi zarflı virüsler ile mücadelede etkin rol oynayabileceğini gösterdi” açıklamasını yaptı.

Covid-19’a karşı aşı çalışmaları tüm dünyada hızla devam ediyor. Uzmanlar aşının en iyi olasılıkla 2021 yılında bulunacağını belirtiyor.