Prof. Dr. Naci Görür'den kritik 'Marmara depremi' açıklaması
Tekirdağ açıklarında dün gece saatlerinde meydana gelen İstanbul'da da hissedilen depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem beklenen kolda, önemli bir stres değişimine neden olacağını sanmıyorum" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Görür, şunları kaydetti:
“Arkadaşlar haritadan görüldüğü gibi, Marmara’da olan depremler ana fay üzerinde değil. Muhtemelen Tekirdağ Havzasını güneyden sınıralayan eğim atımlı faylarla ilgili olabilir. Deprem beklenen kolda önemli bir stres değişimine neden olacağını da sanmıyorum.”
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