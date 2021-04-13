Prof. Dr. Ömeroğlu'ndan mutasyon ve tam kapanma uyarısı

13 Nisan 2021 Salı, 11:50

Son günlerde artan koronavirüs vakaları ve ölümlerinin ardından gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısından çıkabilecek ‘tam kapanma’ kararına çevrildi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, iki haftalık tam kapanmanın vaka artışlarının azalmasında etkili olacağını savundu.

Türkiye’nin üçüncü, İstanbul’un ise dördüncü pik dönemini yaşadığı şu günlerde hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranını, aşılama sürecini, ramazan ayında alınması gereken kısıtlama kararlarını Prof. Dr. Ömeroğlu, Gazete Kolektif’ten Deniz Ogan'a değerlendirdi.

“SAĞLIK SİSTEMİNİN ÇÖKMEMESİNE ODAKLANIYORUZ”

Vaka sayılarında rekor artış hızı devam ederken Prof. Dr. Ömeroğlu, tam kapanmanın vaka artışlarında kesinlikle etkili olacağını dile getirdi. Ömeroğlu, “Tam kapanma, pandemiyi tamamen sonlandırmayacak. Biz sağlık sistemininin çökmemesine odaklanıyoruz. Şu an da yoğun bakım ve Covid servisleri dolu. Diğer hastaların bakımlarında da büyük aksamalar var. Böyle bir tam kapanma hiç olmazsa biraz nefes alınmasına katkı sağlayacak, vaka sayılarını düşürecek ve sağlık sistemini kendine getirecek” dedi.

AŞILAMA HIZI ÇOK YAVAŞ

60 yaş üstünün aşılama süreci devam ederken bulaşmanın azalabilmesi için 60 milyon kişinin aşılanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ömeroğlu, “Aşılama çok yavaş. Genel toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 60 ila 70’inin kanında antikor oluşması gerekiyor. Bu ister hastalığı geçirerek ister aşılanarak...” şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Ömeroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Koronavirüs pandemisinde çok rahatsız eden başka bir sorun ise, mutasyon sorunu. Şu an İngiliz, Güney Afrika ve Brezilya mutantları var. Türkiye’deki vakaların yüzde 80’inin İngiliz mutantı olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki Güney Afrika mutasyonunun da yüzde 7 ila 8 oranında dağıldığına dair bir iddia var. Aşının koruyuculuğu da özellikle Güney Afrika mutantına karşı çok az. Yeni mutantların oluşmasına izin verilmemesi gerekiyor. Bu yüzden aşılama hızı çok önemli”

RAMAZANDA ALINACAK ÖNLEMLER YETERLİ OLACAK MI?

Bugün yapılacak kabine toplantısında ramazan ayı için önlemler alınması beklenirken Prof. Dr. Ömeroğlu, hafta için kafe ve restoranların kapanmasının vaka sayılarında düşüş sağlayabileceği ancak hızı azaltmada çok etkili olmayacağını savundu. Restoranlarının paket servise geçmesinin ölümleri etkilemeyeceğini savunan Prof. Dr. Ömeroğlu, en az iki haftalık tam kapanmanın yerinde olacağını dile getirdi.