Prof. Dr. Özden Şener: Üç hafta herkes eve kapatılsın

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Bir diğer çözümün “çok yüksek test sayılarına çıkarak tüm ihtimalleri değerlendirmek” olduğunu dile getiren Şener, “Bir hastaya ‘merhaba’ bile dese tarayıp bulmak gerekiyor. Bunun için de büyük kadroya ihtiyaç var. Hastalık ihtimali olan kimseyi evden çıkarmayıp izole etmek de ekonomiyi durma noktasına getirecek. Yetkililer bundan geri duruyor” dedi.

BATAKLIK KURUSUN

Salgının şu an her şehirde farklı seyrettiğini söyleyen Şener, salgın yönetiminde bataklığı kurutmak yerine “odada tek tek sivrisinek avlandığına” dikkat çekti.

“Önümüzdeki günler için görebildiğim, günde bin-bin 500 yeni hasta ve 15-20 arasındaki ölümle bu süreç devam edecek” diyen Şener, “Tabii ekim ayında okullar açılırsa işler karışır. Yükselişin önünü almak zorlaşır. Aşı yaygın olarak temin edilene dek uzaktan eğitimle yetinilmesi, özellikle pratik gerektiren fakültelerin açılması mart-nisandan sonraya ertelenmesi gerekiyor. Öğrencilerin gelecek sene yaz tatili yapmaması, okulun birkaç ay uzaması, salgının, felaket haline gelmesinden daha tercih edilir” dedi.