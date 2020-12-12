Prof. Dr. Özgüç, yurttaşların sokağa çıkma yasağını nasıl deldiklerini açıkladı!
Prof. Dr. Özgüç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insanların hafta sonu olan sokağa çıkma yasağını delmek için hastaneden randevu aldıklarını ve gitmediklerini belirtti.
Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları rekor seviyeyi görürken tedbirler de artırıldı. Hafta içi saat 21:00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanırken, hafta sonu da tüm gün kısıtlama getirildi.
Hafta sonu iki gün boyunca vatandaşların evde kalması için yasak uygulanırken, Prof Dr. Halil Özgüç kimi yurttaşların yasağı aşmak için hastanden randevu aldığını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Özgüç, “Enteresan ve uyanık bir halkımız var. Cumartesileri sırf sokağa çıkabilmek ve ceza almamak için internet üzerinden hastane randevusu alınıyor. Sonra da randevuya gelinmiyor. Bunu her cumartesi yaşıyoruz” dedi.
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