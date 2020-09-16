Prof. Dr. Ufuk Tütün'den ‘Sıtma ilacı’ uyarısı: "Ölümcül olabilir"

16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Türkiye’de hidroksiklorokin ilacı koronavirüs hastaları için kullanılmaya devam ederken, Ankara Tabip Odası, geçen hafta yaptığı açıklamada, ilacın koronavirüs testi olmayan ancak virüs hastası biriyle teması olan kişiler için de kullanılmaya başlandığını bildirdi.

HASTANELER DOLU

İlacın testsiz kişilerde uygulanmasının riskini değerlendiren Prof. Dr. Ufuk Tütün, “İlacın tek dozunun vücuttan atılım süresi 48 saat. Vücutta birikme ve zehirleme sıkıntısı oluyor” dedi. İlacın kalpte ritim bozukluklarına yol açtığına dikkat çeken Tütün, “Yapılan bir araştırmada hastaların yüzde 30-40’ının ritim bozukluğu nedeniyle vefat ettiği, bunun da söz konusu ilaca bağlı olabildiğini söyleniyor. Çoğu yerde de bu ilaç kullanılmıyor” diye konuştu.

Koronavirüs hastalarının evde tedavi sırasında yaşadığı sıkıntılara da değinen Tütün, şunları kaydetti: “Şu anda hastaneler dolu. Sadece ağır vakaları almaya çalışıyorlar. Bu durumda hastalar evlerine gönderilmek zorunda kalınıyor. Kontrol artık yok gibi. Hastalara 'evine git' diyorsunuz ama dışarıda geziyor. Hastalık Türkiye’de ve dünyada patlamış vaziyette. İnsanlar bir şey yapmadı demesinler, diye sahneye oynuyoruz. Yapmamız gereken insanların dikkat etmesi, maskelerini takması ve temizliğe önem vermesi.”