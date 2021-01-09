Özlem Türeci ve Uğur Şahin Time dergisine kapak oldu
Dünyanın en köklü ekonomi ve politika dergilerinden TIME, son sayısında ABD'li Pfizer şirketiyle ortak Covid-19 aşısı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi kapağına taşıdı. TIME, iki Türk bilim insanına yer verdiği kapağında "Aşı Devrimi" başlığını kullandı.
Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, kurucusu oldukları BioNTech firması ile Covid-19’a karşı etkisi ispatlanmış bir aşı geliştirerek dünya gündemine oturmuşlardı. 2021'in ilk sayısında çift kapakla okurlarının karşısına çıkan dünyanın en köklü ekonomi ve politika dergilerinden TIME dergisi, 'The Year Ahead' özel sayısında ise "Aşı Devrimi" manşetiyle kapakta Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer ayırdı.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli isimler haline gelen Türeci ve Şahin, daha önce İngiliz finans dergisi Financial Times ve Alman Der Spiegel dergisi'nin kapağında da yer almıştı.
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