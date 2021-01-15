Prof. Dr. Yıldız: 2010 yılından beri askeri kurumlara ders veriyorum

15 Ocak 2021 Cuma, 06:00

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gerçekleştirilen yapılandırma kapsamında kurulan ve harp okullarının bağlandığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu’na Haziran 2020’de dekan olarak atanan Gültekin Yıldız’ın, askerliğini bedelli olarak yaptığı öğrenildi. Yıldız, “2010 yılından beri askeri kurumlarda ders veriyorum. Askerlikse, askerliğimi fazlasıyla yaptım diye düşünüyorum” dedi.

Darbe girişiminin ardından askeri liseler kapatılırken, harp okulları da yenilen yapılandırılarak MSÜ’ye bağlandı. Harp okulu komutanı için dekan sorumluluğunda yürütülen işler dışındaki harp okullarında yürütülen askeri eğitim ve faaliyetleri görevi verildi.

Dekanın rütbe karşılığının okul komutanı ile aynı olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından okul komutanı gibi istifade edebileceği de belirtildi.

‘ASKERİ GÖREVİM YOK’

2020’de profesör unvanı alan Prof. Dr. Gültekin Yıldız, 13 Haziran 2020’de MSÜ Kara Harp Okulu Dekanı olarak atandı. Ancak, Yıldız’ın, askerliğini bedelli olarak yaptığı öğrenildi. Cumhuriyet’in ulaştığı Yıldız, doktorasını bitirdikten sonra bedelli askerlikten faydalandığını belirtti.

Dekan olarak görev alanının askeri eğitim olmadığını, akademiden sorumlu olduğunu vurgulayan Yıldız, “2010 yılından beri askeri kurumlarda ders veriyorum. Askeri okullarda geçirdiğim süre, normal bir yedek subayın süresini geçti. Askerlikse, askerliğimi fazlasıyla yaptım diye düşünüyorum” dedi.

Okul komutanının tuğgeneral rütbesinde olması nedeniyle kanun gereği kendi görevinin tuğgeneral rütbesine denk geldiğini kaydeden Yıldız, “Birlik yönetmiyorum, üniforma giymiyorum. MSÜ’de çalıştığım için rütbe karşılığı veriliyor. Benim görevim, buradaki eğitimin bilimsel olarak yürümesine katkı sağlamak. Askeri bir görevim yok” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olan Yıldız, 2010-2016 yılları arasında Harp Akademileri Komutanlığı bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Kara Harp Akademisi’nde, 2012-2014 arasında ise Hava Harp Okulu’nda lisans ve yüksek lisans seviyesinde misafir öğretim üyeliği yaptı. Yıldız, 2017’de MSÜ Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü’ne atandı. Akademik uzmanlık alanı yakınçağ Türk tarihi ve Avrupa askeri tarihi olan Yıldız, “profesyonel askeri öğretim” gibi alanlarda çalışmalar yürüttü.