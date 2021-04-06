Prof. Karabekir, DEU Hastanesi yönetiminin keyfi tutumuna tepki gösterdi

06 Nisan 2021 Salı, 04:00

Uyguladığı mobbing iddiaları ve görevden almalar ile gündeme gelen eski AKP milletvekili Nükhet Hotar’ın rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu kez de hastane içinde faaliyet gösteren akupunktur polikliniğinin kapısına kilit vurdu. Yıllardır hasta bakan polikliniğin yöneticisi Prof. Dr. Nüket Göçmen Karabekir, “Üst yönetim mobbing uyguluyor, özel eşyalarıma ulaşamıyorum” diyerek suç duyurusunda bulundu. Akupunktur polikliniğinin kapanması sonrası aralarında kanser hastalarının da bulunduğu yüzlerce hasta mağdur oldu.

DEÜ Tıp Fakültesi anatomi anabilim dalı öğretim üyesi iken geçici olarak akupunktur polikliniğinde görevlendirildiğini anlatan Prof. Dr. Nüket Göçmen Karabekir, yaşanan süreci Cumhuriyet’e anlattı.

Yıllardır görev yaptığı odaya giremediğini ve haber verilmeden polikliniğin kapatıldığını söyleyen Karabekir, “Daha önce görevli arkadaşlar ile birlikte 5 yıl boyunca hasta baktım. Buranın ruhsatsız olduğunu öğrendim ve dilekçe verdim. Her şey ondan sonra başladı. Bir sabah bana ve hastalarıma haber verilmeden tabelası indirildi ve kapısına kilit vuruldu. Beni hastane yönetimi görevlendirdi. Ruhsatı olmayan bir yere görevlendirileceğimi bilmezdim. Zaten hastane yönetimi yaptığı açıklama ile ruhsatı olmadığını kabul ediyor. Eğer burayı kapatacaklarsa benim ve diğer arkadaşlarımızın olduğu bir yerde tutanak tutularak kapatılır ve hastalara da açıklama yapılırdı. Ben bu üniversiteden mezunuyum. Benim gıyabımda yazı göndermişler. Hırsız mı katil miyim ben. Ben bir doktor ve profesörüm. Bu şekilde olmamalıydı” dedi. Prof. Karabekir, aralarında kanserli hastaların bulunduğu yüzlerce hastanın tedavisinin yarım kaldığını vurguladı.

5 YIL SONRA FARK ETMİŞLER

DEÜ Hastanesi, yaptığı açıklama ile akupunktur polikliniğinin ruhsatı olmadığını doğruladı. Açıklamada, “Akupunktur polikliniği hizmetinin uygulama merkezi olabilmesi için Sağlık Bakanlığımız Getat Uygulama ve Araştırma Merkezleri yönetmeliğine göre yasal süreçleri tamamlayarak yetki belgesi almadığı tespit edilmiştir. Akupunktur uygulamasının yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan alınması gereken uygulama merkezi ruhsatlandırması bulunmamaktadır. Kurumumuzda bulunmayan ve idarecilerin yaptığı araştırmalar sonucunda, böyle bir belgenin olmadığı çok yakın zamanda tespit edilebilmiştir. Zira bu poliklinik, eski başhekimlerinden Prof. Dr. Mete Edizer tarafından açılmıştır. Ve ruhsatsız olma ihtimali dahi son gelişmelere kadar düşünülmemiştir” denildi.