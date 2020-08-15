Prof. Mehmet Ceyhan'dan 6 maddelik hayati uyarı!

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:08

Koronavirüs salgınıyla ilgili tespit ve önerileri ile dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Türkiye'deki son tabloyu değerlendirirken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te katıldığı canlı yayında, sorumsuzca davranan bir grup olduğunu belirten Ceyhan, “Pozitif vakalar yakalayamıyor. Test sayısı artırılmalı. Garson gibi meslek gruplarına test yapılmalı. Kademeli mesaiye geçilmeli" önerilerinde bulundu.

İşte Prof. Dr. Ceyhan’ın sıraladığı 6 önemli öneri:

* Kademeli mesaiye geçilmeli.

* Taziye ve düğünlere sayı sınırı koyulmalı.

* Şehirler arası seyahatlerde kontrol artırılmalı. İmzalı taahhüt alınmalı.

* Tarama testi ile vakalar yakalanmıyor. Şu anda 200 bin aktif vaka var. En azından sağlıkçılar, garsonlar ve hizmetliler taranmalı.

* 65 yaş üstüne güvenli yürüyüş alanları ayarlanmalı.

* Ulaşamadığımız bir grup var. Sorumsuzca davranıyor. Maske takmayanlar grubu. Bunlara ulaşmak için Diyanet, muhtarlar, öğretmenler devreye sokulmalı. Bu insanlara maske mesafe eğitimi ve uyarısı yapmalı. Kamu spotları ile bu grup uyarılmalı.



