Prof. Ulusoy: “Siyasilerin çok övündüğü 133 milyar dolarlık rezervi erittik”
Prof. Dr. Veysel Ulusoy 128 milyar doların perde arkasını Cumhuriyet Tv’ye değerlendirdi.
Paralel bankacılık yöntemine dikkat çeken Prof. Ulusoy “Merkez Bankası’nın paralel bir yapıda başka bankalara görevler vermesi arada da hazinenin olması vahim sonuçlar doğurdu.” dedi. Devletlerin neden dolar rezervlerine ihtiyaç duyduğunu açıklayan Prof. Ulusoy “Siyasilerin çok övündüğü 133 milyar dolarlık rezervi erittik ve arkasından da yaklaşık 43 milyar dolar borçlandık.” dedi.
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