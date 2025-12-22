Barış Boyun davasında karar duruşması karıştı: Salonda arbede çıktı, biber gazı sıkıldı

İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un elebaşı olduğu suç örgütüne ilişkin, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 305 sanığın yargılandığı davada karar duruşması gerginliğe sahne oldu. Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde yapılan duruşmada, sanıklar ile jandarma arasında arbede çıktı.

Halk Tv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; duruşma saat 10.30 sıralarında başladı. Daha önce mütalaanın sunulduğu dosyada mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere salondaki yerini aldı. Sanıklara verilen cezaların okunmaya başlanmasıyla birlikte çok sayıda sanık hakkında ağır hapis cezaları açıklandı.

KARARA SERT TEPKİ

Cezaların okunması sırasında sanıklardan biri, kendisi hakkında verilen karara sert tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, söz konusu sanığın salondan çıkarılmasına karar verdi. Jandarma görevlilerinin sanığı dışarı çıkardığı sırada darp edildiği iddia edildi.

MAHKEME KAOSA DÖNÜŞTÜ

Bu gelişmenin ardından diğer sanıklar da duruma tepki göstererek bağırmaya başladı. Gerginlik kısa sürede büyürken, Marmara Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonu adeta kaos ortamına dönüştü. Sanıkların sandalyeler fırlattığı, jandarmanın ise copla müdahale ettiği ve salona biber gazı sıktığı belirtildi.

BİBER GAZI SIKILDI

Yaklaşık yarım saat süren arbede sonrası, yoğun biber gazı nedeniyle aradan bir saat geçmesine rağmen duruşma salonuna girilemediği öğrenildi. Olayların başlamasıyla birlikte mahkeme heyeti salonu terk etti. Bazı sanıkların heyete yönelik sert ifadeler kullandığı aktarıldı.