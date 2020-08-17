Profesörden alkometre uyarısı: Acilen düzenleme gerekiyor

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:14

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Baki Umut Tuğay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yaptığı paylaşımda Tuğay, trafik polislerinin alkolmetreyle kontrol yapmasının korona virüsü tehlikesi doğurabileceğine dikkat çekti. Kendi karşılaştığı olaydan örnek vererek, ‘karşılaştığım kontrolde cihaza üflemeyi reddettiğini’ söyledi.

"ALKOMETRE İLE ALKOL KONTROLÜ UYGULAMASINA DÜZENLEME GEREKİYOR"

Sosyal medya hesabından yaşadığını aktararak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyen Prof. Tuğay, şunları yazdı:

“Dün akşam Konya yakınlarında yolda trafik ekipleri rutin kontrol için durdurdu ve genç memur arkadaş elinde alkolmetre ile alkol kontrolü yapmak istedi. Kendisine bu ortamda asla alkolmetreye üflemeyeceğimi, elindeki aletin resmen virüs dolu olduğunu ifade ederek. Sanırım ikna oldular ki memur arkadaşlara gelen emirle uygulama kesildi ve ben 20 dakikanın ardından yoluma devam edebildim. Acilen gerek İçişleri Bakanlığı personelinin gerekse vatandaşın sağlığını riske eden alkolmetre ile alkol kontrolü uygulaması ile ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor.”