Projeleri inceledi, yeni projelerin müjdesini verdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yoğun mesaisine Foça ve Menemen'de devam etti. Foça'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ulaşımla ilgili alt yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Soyer, ilçenin tarihi dokusunu ortaya çıkaracak Foça Surları Kordon Yolu Projesi'ne de başlayacaklarını söyledi. Başkan Soyer, Foça'nın ardından Menemen'e geçerek ilçe belediyesinin yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı.
Başkan Soyer’in ilk durağı Bağarası oldu. İzmir -Foça yolu üzerindeki yolun her iki tarafında yapımı tamamlanan bin 550 metre uzunluğundaki kaldırım çalışmasını inceleyen Başkan Soyer, bölgedeki araç köprüsüne yayaların güvenliğini sağlamak için yaya yolu yapacaklarını da söyledi.
MENEMEN'DE YOĞUN TEMPO
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Foça programının ardından Menemen'e geçerek ilçe belediyesi tarafından hayata geçirilecek önemli projeleri gezdi. Seyrek'te iki ay içerisinde hizmete alınacak 700 hayvan kapasiteli Özgür Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi projesi hakkında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'dan bilgi alan Başkan Soyer'in ilçedeki ikinci durağı iki hafta sonra açılışı yapılacak olan Üretici Köylü Pazarı oldu.
Başkan Soyer ardından yine Menemen Belediyesi tarafından satın alınan, kreş ve anaokuluna dönüştürülecek olan eski öğretmenevinde incelemelerde bulundu.
Video Haberler
- 7 saat işkence edilen kadının kafasında 4 şişe kırıldı
- İsrail'de bayraklı protesto
- İYİ Parti Sözcüsü'nden ilginç Yunanistan tepkisi
- Yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki
- Yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
- Servis şoförünün yürüyen kadına sözlü tacizi kamerada
- Gine Devlet Başkanı, Çalışma Bakanı'nı dövdü
- Tarık Akan'ın tarihi konuşması
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'da canlı yayında çağrı
- Uçaktan inen siyahı yeni transfer zannettiler