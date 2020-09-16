Projeleri inceledi, yeni projelerin müjdesini verdi

16 Eylül 2020 Çarşamba, 15:04

Başkan Soyer’in ilk durağı Bağarası oldu. İzmir -Foça yolu üzerindeki yolun her iki tarafında yapımı tamamlanan bin 550 metre uzunluğundaki kaldırım çalışmasını inceleyen Başkan Soyer, bölgedeki araç köprüsüne yayaların güvenliğini sağlamak için yaya yolu yapacaklarını da söyledi.

MENEMEN'DE YOĞUN TEMPO

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Foça programının ardından Menemen'e geçerek ilçe belediyesi tarafından hayata geçirilecek önemli projeleri gezdi. Seyrek'te iki ay içerisinde hizmete alınacak 700 hayvan kapasiteli Özgür Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi projesi hakkında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'dan bilgi alan Başkan Soyer'in ilçedeki ikinci durağı iki hafta sonra açılışı yapılacak olan Üretici Köylü Pazarı oldu.

Başkan Soyer ardından yine Menemen Belediyesi tarafından satın alınan, kreş ve anaokuluna dönüştürülecek olan eski öğretmenevinde incelemelerde bulundu.