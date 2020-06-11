Protokol, koronavirüs yönetmeliğini deldi!

11 Haziran 2020 Perşembe, 13:21

Koronavirüs salgını azalarak sürse de Süper Lig, 12 Haziran cuma günü başlıyor.

Top bir dizi önlemle, 'seyircisiz'; daha doğrusu belirli kısıtlamalarla santraya konacak.

TFF'nin, "Yeniden Futbol Protokolü'nün getirdiği yasaklar ve önlemler aslında yeterli önlemi sağlıyor gibi duruyor.

Özellikle futbol takımlarının müsabaka gününe kadar 8 kez teste girmeleri, hakemlerin kampta bulunup sürekli kontrol altında izole bir şekilde tutulmaları, stadyuma en azla 296 kişi alınması gibi birçok önlem söz konusu.

Elbette sahadaki 22 kişi ile 4 hakem ve teknik direktörün dışında herkesin maske takma zorunluluğu da önemli.

Top toplayıcıların topa çıplak el veya uzuv teması sonrası meşin yuvarlağı saha kenarındaki dezenfekte ilacı ve hijyen bezle silmelerinden tutun sayısız önlem var.

En önemli kısıtlama da futbolcu, hakem, teknik heyeti koruma altına almak.

Örneğin, kulübede yer kalmazsa futbolcular T Alanı diye adlandırılan tribün içindeki özel bir bölüme çıkacak. Bu bölümde doping kontrol görevlileri bulunacak. Gözlemci ve temsilciler ise ya evlerinden görevlerini sürdürseler de statta sınırlı sayıda yer alacaklar. Kulüp yönetimleri ev sahibi 15, deplasman takım yöneticisi 10 kişi ile gelecek stada; TSYD'den maçı izleyecek spor yazarı sayısı ise normal sayının çok altında; keza yayıncı kuruluş beIN Sports da öyle.

Ve stadyuma giren herkes testten geçecek. Sadece protokoldeki bazı 'ağır' makamlar hariç.

Evet, TFF'nin sağlık protokolüne yapılan Ek-1 madde değişikliği ile maçın oynanacağı ilin valisi, emniyet müdürü, Gençlik spor müdürü, spor savcısı ve ve protokol görevlisi ise test yaptırmama özgürlüğüne sahip.

İşte bu durum aslında tam izolasyonu riske atıyor. Örneğin, test yaptırmayan yukarıdaki kişilerden birinin T Alanı dolması halinde protokol tribününde kendilerine yer ayrılacak doping kontrol görevlileri, temsilciler ve kulüp yönetimleri ile yan yana oturabilecek, temas halinde olacak.





Yine bu kişilerle aynı alanda maç izleyen kulüp başkanı ve yöneticisinin de takımla teması düşünülürse sıkıntı katlanacak. Ve test yaptırmayanlardan birinin asemptomatik hasta olması, o gün sttaki herkesi riske sokacak.