PSG'de Barcelona maçı öncesi Neymar krizi
Kupada Caen karşısında sakatlanan Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona maçını kaçırabilir.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'de Neymar krizi yaşanıyor.
Fransa Kupası 9. tur maçında Caen'e konuk olan PSG'de maça ilk 11'de başlayan Neymar 60. dakikada sakatlanarak yerini Mbappe'ye devretti. PSG sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken Brezilyalı yıldızın sakatlığı Fransız devini üzdü.
NEYMAR, BARCELONA MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?
Neymar'ın sakatlığıyla ilgili konuşan Teknik Direktör Mauricio Pochettino, Brezilyalı yıldızın addüktör kasından sakatlandığını dile getirdi. Neymar Ekim ayında da aynı bölgeden sakatlık geçirmiş ve 3 hafta sahalardan uzak kalmıştı.
Pochettino yıldız futbolcunun Barcelona maçında oynayıp oynamayacağının belirsizliğine vurgu yaparak, ''Önümüzdeki hafta oynayabilir mi, bilmiyorum. Şu anda bunu söylemek zor. Doktorla görüşeceğiz. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var.'' dedi.
Paris Saint-Germain, 16 Şubat Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona'nın konuğu olacak.
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