PSG'de Pochettino dönemi başladı

03 Ocak 2021 Pazar, 10:09

Paris Saint Germain, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino’nun getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile 2022’ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 2001-2003 yılları arasında forma giydiği Paris Saint Germain’e dönen Pochettino, bu sefer teknik adamlık görevini üstlenecek. Açıklamada, pazar günkü antrenman ile Pochettino’nun göreve başlayacağı ve St.Etienne maçında takımın başında olacağı kaydedildi. Pochettino yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, ‘’ Bu kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana duydukları güven için teşekkür ederim. Bu kulübün kalbimde her zaman özel bir yeri vardı. Özellikle Parc des Princes'in eşsiz atmosferine dair harika anılarım var. Bugün kulübe büyük bir hırs ile dönerken, aynı zamanda dünyanın en yetenekli oyuncularından bazılarıyla çalışacağım için mutluyum. Bu takımın harika bir potansiyeli var ve Paris Saint Germain'i zirveye taşımak için ekibimle her şeyi yapacağım."