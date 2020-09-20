Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
Reyting sıralamasında da zirveye yerleşen dizi 'Kırmızı Oda' hakkında Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den dikkat çeken yorum geldi.
Reyting sıralamasında da zirveye yerleşen Kırmızı Oda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştiriliyor.
Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'de dizi hakkındaki düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı.Verimli dizi hakkında "'Kırmızı Oda' Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nu pek severim ama Hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir" dedi.
Kırmızı Oda dizisinin başrolünde ise Binnur Kaya yer alıyor. Kırmızı Oda'ya Meliha, Alya ve Mehmet'in hikayesi damga vurdu. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir Psikiyatri kliniğinde geçen yaşanmış olaylardan esinlenerek uyarlanmıştır.
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