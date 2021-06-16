PSV, Galatasaray ile oynayacağı maça seyirci alacak
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray’ın deplasmanda oynayacağı maça seyirci alınacak.
Hollanda’da yayın yapan De Telegraaf’ta yer alan haberde, PSV Eindhoven-Galatasaray eşleşmesindeki ilk maçın seyircili oynanabileceği belirtildi.
Hollanda hükümetinin uyguladığı koronavirüs kurallarına göre PSV, Phillips Stadı’nda oynanacak maçta 25 bin seyirciyi kabul edebilecek. Maça gidecek taraftarların aşı olduğuna dair belge ya da negatif koronavirüs test sonucu sunması gerektiği ifade edildi.
EURO 2020 SEYİRCİLİ OYNANIYOR
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahiplerinden olan Hollanda'nın Johan Cruijff Arena'da oynadığı Ukrayna maçına 25 bin seyirci alınmıştı.
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