Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven

16 Haziran 2021 Çarşamba, 14:02

2021/22 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki eşleşmeler belli oldu. Galatasaray, seri başı olarak katılmadığı kura çekiminde Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. Geçtiğimiz sezon ligi Ajax’ın 16 puan ardında ikinci sırada tamamlayan PSV, UEFA Avrupa Ligi’ne son 32 turunda veda etti.

OLYMPIAKOS’A ELENDİ

UEFA Avrupa Ligi’ne 3. ön eleme turundan başlayan ve Play-off’ta Rosenborg’u mağlup ederek gruplara kalan PSV, E Grubu’nda yer aldı. Granada, Paok ve Omonia ile aynı grupta yer alan Hollanda temsilci 12 puanla grubunu lider tamamlarken Granada ve Paok’a mağlup oldu. Son 32 turunda Olympiakos ile eşleşen PSV, ilk maçta deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Sahasında oynanan ikinci maçı 2-1 kazanmasına rağmen rakibine üstünlük kuramayan Hollanda temsilcisi, turnuvaya veda etti.

İKİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Hollanda Ligi Eredivisie’de Ajax’ın ardından en çok şampiyon olan takım konumunda bulunan PSV Eindhoven, UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşmıştı. 1977-78 sezonunda finalde Bastia ile ilk maçta golsüz berabere kalan Hollanda ekibi, ikinci maçta rakibini 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. 1988 yılında ise Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Benfica’yı penaltı atışlarında mağlup eden PSV Eindhoven, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

SCHMIDT’İN İKİNCİ SEZONU

Daha önce Salzburg ve Leverkusen takımlarını çalıştıran ve sonrasında Çin’e giden Roger Schmidt, geçtiğimiz sezon takımın başına geçti. 46 maçta takımının başında sahaya çıkan Alman teknik adam 29 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

EN GOLCÜ İSİM MALEN

Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 45 maçta sahaya çıkan Donyell Malen, toplamda 27 gol kaydetti. Hollandalı oyuncudan sonra takımın en skorer ismi 17 golle Eran Zahavi. Daha önce Dortmund forması giyen Mario Götze, geçtiğimiz sezon takıma katılmıştı.