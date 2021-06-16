Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda ligi takımlarından PSV Eindhoven ile eşleşti.
2021/22 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki eşleşmeler belli oldu. Galatasaray, seri başı olarak katılmadığı kura çekiminde Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. Geçtiğimiz sezon ligi Ajax’ın 16 puan ardında ikinci sırada tamamlayan PSV, UEFA Avrupa Ligi’ne son 32 turunda veda etti.
OLYMPIAKOS’A ELENDİ
UEFA Avrupa Ligi’ne 3. ön eleme turundan başlayan ve Play-off’ta Rosenborg’u mağlup ederek gruplara kalan PSV, E Grubu’nda yer aldı. Granada, Paok ve Omonia ile aynı grupta yer alan Hollanda temsilci 12 puanla grubunu lider tamamlarken Granada ve Paok’a mağlup oldu. Son 32 turunda Olympiakos ile eşleşen PSV, ilk maçta deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Sahasında oynanan ikinci maçı 2-1 kazanmasına rağmen rakibine üstünlük kuramayan Hollanda temsilcisi, turnuvaya veda etti.
İKİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Hollanda Ligi Eredivisie’de Ajax’ın ardından en çok şampiyon olan takım konumunda bulunan PSV Eindhoven, UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşmıştı. 1977-78 sezonunda finalde Bastia ile ilk maçta golsüz berabere kalan Hollanda ekibi, ikinci maçta rakibini 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. 1988 yılında ise Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Benfica’yı penaltı atışlarında mağlup eden PSV Eindhoven, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.
SCHMIDT’İN İKİNCİ SEZONU
Daha önce Salzburg ve Leverkusen takımlarını çalıştıran ve sonrasında Çin’e giden Roger Schmidt, geçtiğimiz sezon takımın başına geçti. 46 maçta takımının başında sahaya çıkan Alman teknik adam 29 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.
EN GOLCÜ İSİM MALEN
Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 45 maçta sahaya çıkan Donyell Malen, toplamda 27 gol kaydetti. Hollandalı oyuncudan sonra takımın en skorer ismi 17 golle Eran Zahavi. Daha önce Dortmund forması giyen Mario Götze, geçtiğimiz sezon takıma katılmıştı.
Video Haberler
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
En Çok Okunan Haberler
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması
- Mahkeme marina kararını verdi
- Gökçek'in çalışanı da Paramount Otel'deymiş
- Soma'da 'adalet' gelmedi
- Fitch, Türkiye'nin dolar ve büyüme beklentisini açıkladı
- Paramount Otel'de kaldığı ortaya çıkan isimden açıklama
- Eski eşini sakat bırakan sanık: Çıkınca rahat bıkacağım
- AİHM'den, Erdoğan'a hakaret kararı
- Oğlunu öldüren baba, cezaevinde yaşamına son verdi