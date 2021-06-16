Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı deplasmanda oynayacak

16 Haziran 2021 Çarşamba, 14:31

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın ardından ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Galatasaray'ın gruplara kalabilmek için oynacağı elemelerdeki ilk rakibi belli oldu.

26 takımın yer aldığı 2. ön elemede Galatasaray, Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven ile eşleşti.

Sarı-kırmızılı takımın gruplara kalabilmesi için bu tura ek olarak 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor.

İLK MAÇ HOLLANDA'DA

20-21 Temmuz'da oynanacak 2. ön eleme turu maçlarında Galatasaray eşleşmedek ilk maçını deplasmanda Philips Stadion'da oynayacak.

27 veya 28 Temmuz'da oynanacak rövanş maçında ise Galatasaray rakibini Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak.