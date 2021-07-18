PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Temmuz 2021 Pazar, 12:22

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan başlama hakkı kazanan Galatasaray, Hollanda'nın köklü kulübü PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşıyor.

Sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Hollanda takımlarından PSV Eindhoven ile karşılaşacağı müsabaka 21 Temmuz saat 22.00'de, ikinci karşılaşma ise 28 Temmuz'da oynanacak.

Philips Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ilk karşılaşma, TV8 ekranlarından naklen yayımlanacak. İzleyiciler karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.

TARAFTARDAN TEPKİ

Bazı Galatasaray taraftarları ise, maçın Fenerbahçe ile olan yakınlığıyla bilinen Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayımlanacak olmasına tepki gösterdiler ve boykot çağrısı yaptılar.