Putin, Biden ile görüşmenin sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulundu

05 Haziran 2021 Cumartesi, 02:32

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında, yaptığı konuşmada Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere değindi. Putin, ABD’nin ikili ilişkileri kötüleştirdiğine işaret ederek "Rus-Amerikan ilişkilerini bu duruma düşüren biz değiliz" yorumunda bulundu.

İki ülkenin birbirine saygı duyması ve birbirinin çıkarlarını dikkate alması gerektiğini vurgulayan Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşeceğini anımsattı.

Putin, "Bu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili çok büyük bir gelişme beklemiyorum. Ancak, Rusya tarafının yaratmadığı çelişkilere rağmen, uyuşan çıkarlarımız var" şeklinde konuştu.

DOLAR AÇIKLAMASI

Rusya'nın dolar kullanımını tümüyle bırakıp bırakmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Putin, dolar hakkında söylediği sözlerin tam anlamıyla anlaşılmadığını savunarak "Dolar hakkında bir şeyler söylediğimi duyduysanız ve bunu, rezerv para birimi veya evrensel bir çözüm aracı olarak ondan kurtulmak istediğimiz olarak anladıysanız, bu doğru değil. Bahsettiğim şey bu değildi" dedi.

Konuşmalarında, ABD’nin doları kullanma şeklini eleştirdiğini anlatan Putin, "ABD doları çeşitli yaptırımlar için kullanıyor. Örneğin, Rusya askeri-teknik alanda iş birliği yaptığı ortaklarına dolarla ödeme yapamıyor" şeklinde konuştu.

RUSYA ZORUNDA BIRAKILDI

ABD’nin Rusya’yı farklı para birimleriyle ödemeler yapmak zorunda bıraktığını belirten Putin, "Amerikalı ortaklarımız, bizi bunu yapmaya zorluyorlar. Dolar kullanımını bilinçli olarak terk etmiyoruz, buna mecbur bırakılıyoruz. Bunu yaptığımızda, ortağımızla olan finansal ilişkimizde de belirli bir sistem oluşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

Putin, ABD’nin doları siyasi bir araç olarak kullanarak kendine zarar verdiğine işaret ederek "Oturdukları dalı kesiyorlar. Bunu dünyadaki herkes görebiliyor. Bu nedenle de sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyadaki rezervlerde doların payı azalıyor." dedi.

Enerji şirketlerinin de dolar kullanımını azaltabileceğini belirten Putin, "Bu, dünyanın rezerv para birimi olarak dolara ciddi bir darbe olur." şeklinde konuştu.