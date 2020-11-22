Putin: Biden’ı tebrik etmeye hazır değilim
3 Kasım'da ABD'de yapılan seçimlerde zaferini ilan eden Joe Biden hakkında Rusya'dan flaş bir son dakika açıklaması geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD halkının güvenini kazanmış herkes çalışmaya hazırız. Fakat henüz Joe Biden'ın zaferini kabul etmeye hazır değilim" dedi.
ABD’deki seçimlerin ardından birçok ülke Demokratlar’ın adayı Joe Biden’ı tebrik ederken bugün Rusya’dan çok kritik bir açıklama geldi… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Joe Biden’ın zaferini henüz tanımayacaklarını açıkladı.
Rus devlet televizyonunda konuşan Putin, “Amerikan halkının güvenini almış herhangi biriyle çalışırız. Fakat bu güven sadece seçimleri kazandığını iddia eden adayın rakibinin de bunu kabul etmesiyle ya da yasal yollarla resmi sonuçların gelmesiyle tanınır” dedi.
ABD’deki seçimlerin ardından Putin böylelikle en kapsamlı açıklamayı yapmış oldu. Sözcü'de yer alan habere göre, Putin, Kremlin’in Biden’ı tebrik etmemesi ile ilgili olarak, “Biden’ı tebrik etmek ABD-Rusya ilişkilerine zarar vermez, zaten zarar verecek bir şey kalmadı. Bu ilişkiyi harap ettiler” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Pelikancılara, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
- Kedi yiyen kadın hastaneye sevk edildi
- Piyasa değeri 4 milyon lira, Çanakkale'de ele geçirildi
- Tartışmalara Saymaz da dahil oldu
- Davutoğlu: Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor
- Yufka alırken dikkat!
- Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama
Video Haberler
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
- AKP destekçisi kadını sus pus eden soru!
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Pelikancılara, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
- Kedi yiyen kadın hastaneye sevk edildi
- Piyasa değeri 4 milyon lira, Çanakkale'de ele geçirildi
- Tartışmalara Saymaz da dahil oldu
- Davutoğlu: Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor
- Yufka alırken dikkat!
- Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama