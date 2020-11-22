Putin: Biden’ı tebrik etmeye hazır değilim

22 Kasım 2020 Pazar, 17:16

ABD’deki seçimlerin ardından birçok ülke Demokratlar’ın adayı Joe Biden’ı tebrik ederken bugün Rusya’dan çok kritik bir açıklama geldi… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Joe Biden’ın zaferini henüz tanımayacaklarını açıkladı.

Rus devlet televizyonunda konuşan Putin, “Amerikan halkının güvenini almış herhangi biriyle çalışırız. Fakat bu güven sadece seçimleri kazandığını iddia eden adayın rakibinin de bunu kabul etmesiyle ya da yasal yollarla resmi sonuçların gelmesiyle tanınır” dedi.

ABD’deki seçimlerin ardından Putin böylelikle en kapsamlı açıklamayı yapmış oldu. Sözcü'de yer alan habere göre, Putin, Kremlin’in Biden’ı tebrik etmemesi ile ilgili olarak, “Biden’ı tebrik etmek ABD-Rusya ilişkilerine zarar vermez, zaten zarar verecek bir şey kalmadı. Bu ilişkiyi harap ettiler” dedi.