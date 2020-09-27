Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ermenistan’ın sabah saatlerinde Azerbaycan sınır hattına düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar sonrası tüm dünya gözünü Ermenistan-Azerbaycan sınırına çevirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgedeki gerilimin artması üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı telefonla aradı.
Kremlin Basın Servisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya tarafı, büyük çaplı askeri çatışmaların devam etmesi nedeniyle derin endişelerini dile getirdi. Görüşmede, çatışmaların daha da artmasını önlemek için gerekli tüm çabayı göstermenin önemli olduğu ve daha da önemlisi, askeri adımların durması gerektiği kaydedildi" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Ege'de deprem!
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Alevi köyüne ayrımcılık
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
- Hanke'den dikkat çeken Erdoğan yorumu
Video Haberler
- Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! İşte verilen ceza
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Gençlerin görüntüleri yayılınca ekipler harekete geçti!
- Azerbaycanlı spiker, ağlayarak müjdeledi
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri böyle yok etti
- Van Gölü’nde tespit edilen yeni canlı türü görüntülendi
- 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çaldılar
- Sahibine kavuşan köpeğin büyük sevinci
- Rezaletin görüntüleri! Kalabalığa bile aldırış etmediler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Ege'de deprem!
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Alevi köyüne ayrımcılık
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
- Hanke'den dikkat çeken Erdoğan yorumu