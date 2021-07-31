Putin ile Erdoğan, Türkiye'deki yangınları görüştü
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin güneyindeki orman yangınlarıyla ilgili durumu görüştüğü belirtildi.
Rusya lideri Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de farlı şehirlerde devam eden orman yangınlarını ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, “Türkiye'nin güney bölgelerinde çıkan orman yangınlarının yol açtığı acil durum ele alındı. Bu doğal afetle mücadelede iki ülke arasındaki etkileşimin önemine vurgu yapıldı” denildi. Putin’in orman yangınlarına karşı Türkiye’ye desteklerinin devam edeceği mesajı verilirken, Erdoğan’ın da desteği için Putin’e teşekkür ettiği vurgulandı.
Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı da görüşüldü
İki liderinin orman yangınlarının yanı sıra dün Moskova’da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısını da ele aldığı aktarıldı. Açıklamada, “İkili Hükümetlerarası Komisyonun bir gün önce gerçekleştirdiği toplantının sonuçları hakkında olumlu yönde değerlendirme yapıldı” ifadeleri kullanıldı.
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