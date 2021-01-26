Putin ve Biden telefonda görüştü: "İlişkilerin normalleşmesi tüm dünyanın çıkarına olacak"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, tüm dünyanın çıkarına olduğuna işaret etti” denildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.
Açıklamada, “Putin, Biden'ı ABD Başkanı olarak göreve başladığı için tebrik etti. Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, her iki ülkenin yanı sıra, bu ülkelerin küresel güvenlik ve istikrarı sağlamak için özel sorumlulukları dikkate alındığında tüm dünyanın çıkarına olduğuna işaret etti” ifadesine yer verildi.
Görüşmede, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılmasına yönelik konuların da istişare edildiği belitilen açıklamada, “Önümüzdeki günlerde taraflar, nükleer füze cephaneliklerinin karşılıklı olarak sınırlandırılmasına yönelik bu önemli uluslararası yasal mekanizmanın daha fazla işlemesini sağlamak için gerekli tüm prosedürleri tamamlayacaklar” değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, görüşmenin “sağduyulu ve açık sözlü bir atmosferde” geçtiği belirtildi.
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