Putin'den Batı'ya zehir zemberek sözler

22 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass merkezli, Karadeniz’e de sıçrayan gerilimde Batı destekli Kiev ile Moskova arasında kriz hali sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün meclise hitaben yaptığı yıllık konuşmada çok sert mesajlar gönderdi. Ukrayna ve Belarus’a değinen Putin, “Rusya’nın her ülke ile iyi ilişkiler istediğini ama provokasyona başvurup köprüleri yakma niyetinde olanlara yanıtlarının hızlı ve sert olacağını” söyledi.

Çkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Putin, “Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya’yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi” dedi. Rus lider, “Her ülke ile iyi ilişkiler olsun istiyoruz. Yeterince sabırlıyız, fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgileri geçmeyeceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

‘BMGK TOPLANSIN’

Batı’nın Ukrayna ya da Belarus’u umursamadığını, amacının Rusya’yı çevrelemek olduğu görüşünü dile getirdi. “Biz ölçülü davranmaya çalıştıkça onlar çevreleme girişimlerine devam ediyor. Rusya’ya karşı provokasyon gerçekleştirecekler daha önce hiç olmadıkları kadar pişman olacaklardır” diye konuştu. Putin, Batı medyası ve liderlerin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya yönelik suikast ve darbe planına ilişkin gelişmelere sessiz kaldığını ifade ederek “Lukaşenko hakkında farklı bakış açısına sahip olabilirsiniz. Ancak suikast faaliyeti çok fazla” dedi. Nükleer silahlar dahil askeri teçhizatın yenilendiğini belirten Putin, nükleer güçleri bulunan ülkelerin ayrı bir sorumluluğu olduğunu da vurguladı. Putin, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) beş daimi üyesinin toplanması çağrısında bulundu.

Rusya’nın Karabağ’da çatışan tarafların bir anlaşmaya varmasındaki rolünü de anımsatıp ülkesinin Suriye ve Libya’daki krizlerin sona erdirilmesi için çabalarına devam ettiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı, sonbahara dek yeni tip koronavirüse karşı sürü bağışıklığı oluşmasını beklediklerini söyledi. Vatandaşlara aşı olmaları çağrısını yaptı. Putin, “Salgın demografiye darbe vurdu, ancak Rusya hedeflerinden vazgeçmeyecektir. Stratejimiz, nüfusumuzun düzenli bir biçimde artışını sağlamak olacaktır” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise kırmızı çizgilerini, ulusal çıkarlar, dış güvenlik çıkarları, içişlerine dışarıdan müdahale, ekonomik çıkarlar, Rusya’ya yönelik alaycı tutumlar olarak sıraladı. Ukrayna ordusunun tankları, topları tarafından ateşe tutulan Donbass sakinlerine insani yardım sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

MUHALİF LİDERLE GÖRÜŞME

Bu arada ABD’nin Belarus Büyükelçisi Julie Fisher dün ülkenin sürgündeki muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya ile görüştüğünü duyurdu. Görüşmenin Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile Putin arasında planlanan görüşmenin öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

MOSKOVA BASKIYI ARTIRIYOR

Rusya’da açlık grevine başlayan ve sağlık durumu hakkında endişe duyulan tutuklu muhalif lider Aleksey Navalny’nin yardımcılarının dün gözaltına alındığı duyuruldu. Navalny’nin sözcüsü Kira Yarmysh başta olmak üzere 8 yardımcısının bürolarına baskın düzenlendiği belirtildi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter mesajında gözaltıları kınadı. Navalny’e tıbbi yardım verilmesi ve hapishaneden salıverilmesi çağrısında bulundu. Öte yandan Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova dört doktorun önceki gün ziyaret ettiğini belirttiği Navalny’de ciddi bir sağlık sorununa rastlanmadığını savundu.



ZELENSKİY’DEN PUTİN’E DAVET

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesi ile Rusya arasında çıkacak olası bir çatışmada milyonlarca yaşamın risk altında olduğunu söyleyerek, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaş alanında görüşme çağrısı yaptı. Başkanlık sitesinden yayımlanan bir video ile Putin’e seslenen Zelenskiy, “Sayın Putin, sizi savaşın devam ettiği Ukrayna’nın Donbass bölgesinin herhangi bir noktasında buluşmaya davet etmeye hazırım” dedi. Ukrayna’daki Donbass bölgesi Rus ayrılıkçıların kontrolünde.

‘Savaş Rusya ile değil’

Moskova’dan Sputnik’e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Zelenskiy’nin davetine yönelik, “Kiev’in Rusya ile değil Donbass’ta kendi vatandaşları ile savaştığını, Putin ile değil ayrılıkçılarla görüşmesi gerektiğini” savundu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Zelenskiy’nin teklifini Putin’e ilettiğini belirtirken ikilinin görüşmesi için belirli koşulların oluşması gerektiğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Kiev yönetimi ve NATO’ya Donbass’ta gerginliği yükseltecek hareketlerden uzak durmaya çağırdı.

Diplomatik çıkışların yanı sıra Kiev-Moskova cephelerinden askeri adımlara yönelik haberler de gündeme yansıdı. ABD’li Wall Street Journal gazetesi Rus ordusunun Kırım’da Ukrayna sınırına yakın bölgeye çok sayıda savaş uçağı gönderdiği ve ayrıca çok sayıda askeri üs inşa ettiği iddiasını aktardı. Gazete haberini, Maxar isimli uydu görüntüleme ajansının fotoğraflarına dayandırdı. Haberde, Kırım’da bulunan Opuk eğitim alanında ordu birlikleri için merkezin, sahra hastanesinin, helikopterlerin, askeri araçların, Angarsky eğitim alanında hava indirme kuvvetlerinin, Voronezh’deki Pogorovo eğitim alanında tankların, Saki üssünde çok sayıda Su-30 savaş uçağının bulunduğu öne sürüldü.

Ukrayna lideri Zelenskiy, “özel dönemlerde” seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlayan yasa tasarısını onayladı. Yasa sayesinde yedek askerlerin hızlı şekilde orduya katılabileceği ve saldırı durumunda savaş kapasitesini artıracağı belirtildi. Öte yandan Rusya Dışişleri, ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısını çağırdığını duyurdu. ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, istişarelerde bulunmak üzere Washington’a döneceğini açıklamıştı. Çekya’nın Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek’in Prag’da Rus Büyükelçi Alexander Zmeyevski ile görüşeceği kaydedildi.

‘RUS UÇAKLARINA ÖNLEME’

NATO’ya bağlı savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde Rus askeri uçaklarına önleme yaptığı belirtildi. İttifaktan yapılan açıklamaya göre Tu-160 tipi iki bombardıman uçağı ile bunlara eşlik eden Su-27 tipi ve Su-35 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde uçtuğu belirlendi. Estonya, Litvanya ve Polonya’daki NATO uçakları, uçuş planı vermeyen ve bazıları radar sinyalleriyle tanımlanamayan uçakları takip ve önleme için havalandı. Rus uçaklarının 3 saatin ardından hava sahalarına döndükleri kaydedildi.