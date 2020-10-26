Putin'den Biden'a yeşil ışık: Herhangi bir ABD lideriyle çalışabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazar günü yaptığı açıklamada, Demokratik Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna ve Rusya'da yürüttüğü ticari faaliyetlerde herhangi bir yasadışılığa rastlamadıklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 12:27
Putin'den Biden'a yeşil ışık: Herhangi bir ABD lideriyle çalışabiliriz
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Cumhuriyetçi Parti'nin adayı başkan Donald Trump'ın, 3 Kasım 2020 ABD Başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden ile ilgili ortaya attığı iddialara yanıt veren Putin, Hunter Biden'ın Ukrayna'daki ticari faaliyetlerinde herhangi bir yasadışılık saptamadıklarını beliretrek, "Evet, (Hunter Biden'ın) Ukrayna'da bir işi vardı ya da hala var, bilemiyorum. Ayrıca, bu bizi ilgilendirmez. Amerikalıları ve Ukraynalıları ilgilendirir” dedi.

Geçmişte Moskova ile daha iyi ilişkiler kurmak istediğini söylediği için Trump'a övgüde bulunan Putin, Joe Biden'ın "keskin Rus karşıtı söylemlerine" dikkat çekerek, Rusya'nın herhangi bir ABD lideriyle çalışacağını söyledi.


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