Putin’den eski devlet başkanlarına dokunulmazlık

23 Aralık 2020 Çarşamba, 10:52

Görev süresi dolan ya da planlanandan önce görevini bırakıp emekli olan devlet başkanlarına, "ömür boyu senatörlük” statüsü veren yasa tasarısı Putin tarafından onaylandı. Tasarı, eski devlet başkanları ve ailelerine, görev süreleri bittikten sonra bile haklarında gözaltı, tutuklama, ev araması, cezai ve idari soruşturma açılmasının önünü kapatıyor.

Yine eski devlet başkanlarına verilen dokunulmazlık gereği, görev süresi bittikten sonra, konut, özel otomobil, ofis, bavul ve belgelerinin aranması yasaklanıyor. Tasarıya göre, dokunulmazlık, sadece ihanet ve diğer ciddi suçlar için kaldırılabilecek.

MEDVEDEV 3 AY İÇİNDE BAŞVURU YAPABİLECEK

Yasalaşan tasarıda, “Yasanın kabulünden önce eski devlet liderlerinin yetkilerinin sona ermesi halinde, yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Federasyon Konseyi üyeliği almak için başvurabilecek” maddesi yer aldı.

Bu kapsamda Rusya’nın eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, yeni yasaya göre 3 ay içinde başvuru yaparak bu hakkı elde edebilecek. Vladimir Putin ise 2024 yılında yeniden başkan adayı olmazsa, bu yasa doğrultusunda ömür boyu senatör unvanını elde edebilecek.