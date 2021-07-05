Putin'den Fransız şampanyasına 'köpüklü şarap' ayarı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı yasa ile artık Rusya'da yerli ürünler "şampanya", Fransız ürünleri ise "köpüklü şarap" ismiyle satılacak. Karara tepki gösteren Fransız şampanya üreticisi Moet Hennessy, etiketleri değiştirmek için sevkiyatı durdurmak zorunda kaldıklarını açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir imzaladığı yasa ile, Fransa'nın Champagne bölgesinde üretilen şampanyaların da Rusya’da "köpüklü şarap" ibaresiyle satışa sunulması şartını getirdi.
Yasaya tepki gösteren Fransız şampanya üreticisi Moet Hennessy, Rusya'ya gönderilen şampanya teslimatlarını askıya aldıklarını duyurdu.
Fransız şarap üreticileri kararı 'kıskançlık' olarak nitelendirdi.
Rus lider Putin, Fransızların tüm dünyaya dayattığı "Şampanya ibaresi sadece bizim, başkaları kullanamaz" söylemine tepki gösterdi. Putin'in onayladığı yasa ile, Rusya'da yerli ürünler "şampanya", Fransız ürünleri ise "köpüklü şarap" ismiyle satılacak.
Fransız şampanya üreticisi Hennessy, etiketleri değiştirmek sevkiyatları durdurmak zorunda kaldığını açıkladı. Hennessy, her zaman nerede çalışırlarsa çalışsınlar yürürlükte olan mevzuata göre davranacaklarını, bu ayarlamalar yapıldıktan sonra teslimatları mümkün olan en kısa sürede yapacaklarını söyledi.
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