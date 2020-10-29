Putin'den Karabağ açıklaması: Türkiye de masada olmalı

29 Ekim 2020 Perşembe, 16:34

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da çözüme ilişkin açıklamalarda bulundu. VTB Capital bankasının düzenlediği 'Rusya Çağırıyor' yatırım forumunda konuşan Putin, Türkiye de dahil AGİT Minsk Grubu'ndaki birçok ülkenin katılımıyla eş başkanlar Rusya, Fransa ve ABD tarafından hazırlanan teklifler temelinde görüş birliği ve çıkar dengesi sağlanmalı” dedi.

BÖLGEDEKİ DENGELER GÖZETİLMELİ

Sputnik'in aktardığı habere göre, bölgede uzun vadeli çözümün sadece Ermenistan ile Azerbaycan'ın çıkar dengesinin gözetilmesi halinde sağlanabileceğini kaydeden Rus lider şu ifadeleri kullandı:

"İlk etapta askeri faaliyetler sonlandırılmalı, can kayıplarına son verilmeli, müzakere masasına oturulmalı ve Türkiye de dahil AGİT Minsk Grubu'ndaki birçok ülkenin katılımıyla eş başkanlar Rusya, Fransa ve ABD tarafından hazırlanan teklifler temelinde görüş birliği ve çıkar dengesi sağlanmalı. Bunu yapabiliriz"

'5+2 BÖLGENİN AZERBAYCAN'A DEVİRİ KONUŞULMALI'

Putin, "En başından beri, Karabağ bölgesinde belirli bir rejim ve Ermenistan'la etkileşim sağlayarak 5+2 bölgenin Azerbaycan'a devir olasılığının konuşulması gerektiğini düşünüyoruz, tutumumuz tamamen açık" diye konuştu.