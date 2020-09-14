Putin'den Macron'a yanıt: Suçlamalar asılsız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Ağustos'ta şüpheli bir zehirlenme olayına konu olan Rus muhalif politikacı Aleksey Navalny için destek açıklaması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, haklarındaki suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin, muhalif politikacı Navalny'nin zehirlenmesine ilişkin haklarında ortaya atılan suçlamaların 'uygunsuz ve asılsız' olduğunu söyledi.
Putin ayrıca, Rusya'nın Alman hükümetinden, Navalny'den alınan tıbbi test sonuçlarını teslim etmesini istediğini belirtti.
MACRON: GEREKLİ TÜM DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Perşembe günü yaptığı açıklamada, Fransa'nın muhalif politikacı Alexei Navalny'ye iltica dahil gerekli tüm desteği vermeye hazır olduğunu söylemişti.
Macron ayrıca Fransa ve Almanya'nın Navalny'ye tıbbi yardım sağlamaya hazır olduğunu da sözlerine eklemişti.
Video Haberler
- Hastane güvenliği muhabirlere saldırdı
- Ümit Özat'ın 'motivasyon' konuşması gündem oldu
- Programa damga vurdu: 'Emperyal gazozu mu diyeceğiz?'
- Koronavirüsten ölmeden önceki son sözleri gündem oldu
- Antalya'da korkunç kaza anı
- Haliç Üniversitesi'nin bahçesindeki restoranda yangın
- PTT şubesi karantinaya alındı
- Evli kadının kapısına dayanınca gözaltına alındı
- Fatih’te cami çıkışı silahlı saldırı kamerada
- İstanbul'da dehşete düşüren anlar!