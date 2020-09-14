Putin'den Macron'a yanıt: Suçlamalar asılsız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Ağustos'ta şüpheli bir zehirlenme olayına konu olan Rus muhalif politikacı Aleksey Navalny için destek açıklaması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, haklarındaki suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2020 Pazartesi, 16:12
Putin'den Macron'a yanıt: Suçlamalar asılsız
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin, muhalif politikacı Navalny'nin zehirlenmesine ilişkin haklarında ortaya atılan suçlamaların 'uygunsuz ve asılsız' olduğunu söyledi. 

Putin ayrıca, Rusya'nın Alman hükümetinden, Navalny'den alınan tıbbi test sonuçlarını teslim etmesini istediğini belirtti.

MACRON: GEREKLİ TÜM DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Perşembe günü yaptığı açıklamada, Fransa'nın muhalif politikacı Alexei Navalny'ye iltica dahil gerekli tüm desteği vermeye hazır olduğunu söylemişti.

Macron ayrıca Fransa ve Almanya'nın Navalny'ye tıbbi yardım sağlamaya hazır olduğunu da sözlerine eklemişti.


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