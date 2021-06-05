Putin'den MI6 Başkanı Moore'a tepki: 'İlk önce tecrübe kazanacak'

05 Haziran 2021 Cumartesi, 10:07

Putin, St. Petersburg'da videokonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında İngiliz istihbaratının başındaki Moore'un Moskova hakkındaki sözlerini değerlendirdi.

Putin, Rusya'yı "gerileyen bir güç" olarak tanımlayan Moore'a, "Kendisi bu görevde henüz yeni, biraz tecrübe kazanacak ve sonra Rusya'nın gerileyen bir güç olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerine muhtemelen dönüp yeniden bakacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

DAHA FAZLA BOZMAYA ÇALIŞIYOR

Rus lider, Moore'a "Dolayısıyla niye rahatsız olup endişe ediyorsun, sadece hayatını yaşa ve Rus-İngiliz ilişkilerini daha fazla bozmaya çalışma" şeklinde yüklendi.

Geçen yıl iki ülke arasındaki ilişkilerin iyiye gittiğini kaydeden Putin, Moore'un sözlerine atfen "ilişkilere müdahale edilmezse her şeyin daha iyi olacağı" mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten MI6 patronu Moore, nisan ayında verdiği bir röportajda, "Rusya'nın ekonomik ve demografik olarak gerilediği açıktır." değerlendirmesini yapmış ve İngiltere topraklarında Moskova'nın karıştığı iddia edilen zehirleme olaylarına tepki göstermişti.

Moore, Rusya'nın davranışlarını "pervasız" olarak tanımlamış ve Batılı müttefiklerin bu sebeple Rusya'ya karşı birlikte hareket ettiğini ifade etmişti.