Putin’den seçim öncesi polis ve askerlere ikramiye

01 Eylül 2021 Çarşamba, 00:45

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimlerinin yapılacağı 19 Eylül’den önce çıkardığı kararname ile muhalefetin tepkisine neden oldu. Putin’in çıkardığı kararname ile gelecek ay tüm ordu ve kolluk kuvvetleri personeline 15 bin ruble (1700 TL) ikramiye ödenmesi kararı alınırken, muhalif parti temsilcileri “seçim rüşveti” olarak nitelendirdi.

Ödemenin sadece tek seferlik yapılacağı belirtilirken, polis koleji ve askeri öğrencilerin de ödemeden faydalanabileceği aktarıldı. Ödemelerin “sosyal ihtiyaçların korunması” adı altında yapılacağı ifade edilirken, birçok muhalif basın organı ise Putin’in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi’ne 19 Eylül’deki seçimde oy toplamak için böyle bir karar aldığını öne sürdü. Rusya Liberal Demokrat Partisi ve Rusya Komünist Partisi de karara tepki gösterdi.

“İKRAMİYELER SEÇİMLERE GÖRE AYARLANDI”

Rusya Komünist Partisi’nin Omsk Milletvekili Oleg Smolin yaptığı açıklamada, Putin’in imzaladığı kararnameye tepki göstererek, bunu bir seçim rüşveti olduğunu savundu. Daha önce bu konuda ve emeklilerin maaşlarının arttırılması yönünde parlamentoya teklifler sunduklarını söyleyen Smolin, tekliflerin Birleşik Rusya Partisi vekilleri tarafından reddedildiğini, bugün alınan kararın ise doğrudan seçim rüşveti olarak planlandığını ifade etti.

Smolin, karara imza atan Putin’i eleştirerek, “Başkanın girişimi açıkça seçim zamanına denk gelecek şekilde ayarlanmıştır” ifadelerini kullanarak, bu seçimlerden sonra asker ve polisin ekonomik ve sosyal durumunda bir değişiklik olmayacağını savundu.

Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin milletvekillerinden Aleksandr Sherin ise, bu kararın genişletilmesi gerektiğini belirterek, Rusya’daki savaş gazilerine de bu ödemelerin yapılması gerektiğini savundu. Sherin bu yönde bir kararın alınması için Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’ya mektup gönderdiğini açıkladı.

