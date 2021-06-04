Putin’den ‘yabancılar Rusya'da koronavirüs aşısı olabilmeli’ açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'da ücret mukabilinde koronavirüs aşısı olabilmeleri amacıyla gerekli zeminin hazırlanması için yetkililere talimat verdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu’nun (SPIEF) ana oturumundaki açıklamalarında, “Ya yardıma gereksinimi bulunan yerlere yeterince aşı yardımı yapılmıyor ya da etkili olduğunu kanıtlanmış, güvenilir aşıların kullanımı siyasi nedenlerle yasaklanıyor” dedi.
Putin, bu açıklaması ile Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısına batılı ülkelerde henüz kolektif kullanım izni verilmemiş olmasına gönderme yaptı.
Rusya lideri, söz konusu ülkelerde onaylanmış bazı aşıların aksine, Sputnik V aşısı uygulanan kişiler arasında bir ölüme dahi rastlanmadığını kaydetti.
KAPILARI AÇABİLECEĞİ MESAJINI VERDİ
Putin ayrıca, ülkesinin, koronavirüse karşı aşı olmak isteyenlere kapılarını açabileceği mesajını verdi.
Hükümetten, yabancıların Rusya’da belirlenen ücret karşılığında güvenli bir biçimde aşı olabilmeleri için gereken düzenlemeleri yapmasını isteyen Rusya lideri şunları söyledi:
“Yerli ilaç sanayimiz aşı üretimini artırmaya hazır. Kendi ihtiyaçlarımızı tamamıyla karşılayabilecek kapasitemizin olmasının yanında, yabancıların Rusya’ya gelip aşı olmalarını da sağlayabiliriz”.
'AVRUPA İLE ORTAK PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEYE HAZIRIZ'
Rus lider bunun yanında, Rusya’da çıkarılan doğalgazı ikinci bir hat ile Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım-2 boru hattının ‘kilit kısmının tamamlandığını’ söyledi, “Avrupa ile benzer projeler gerçekleştirmeye hazırız” dedi.
Putin’in bu açıklaması, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın, ‘Kuzey Akım-2 boru hattının tamamlanması için 100 kilometre kadar bir kısmın geriye kaldığını’ söylemesini izledi.
Kaynak: Reuters/Sputnik
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