Federasyon Konseyi’nden Karabağ'da Rus barış gücü konuşlandırılmasına onay
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'da uzun süreli barış gücü konuşlandırma konusunda yaptığı başvuruya 129 senatörün tam katılımıyla onay verdi.
Federasyon Konseyi tarafından kabul edilen kararnamede "Rusya Devlet Başkanı'na 10 Kasım 2020'den itibaren Dağlık Karabağ'a gerekli silah, askeri ve özel teçhizata sahip Rusya Silahlı Kuvvetleri birliğinin gönderilmesi konusunda onay verilmiştir" dendi. Federasyon Konseyi'ndeki oylamaya 129 senatör katılırken senatörlerin tamamı kararnamenin kabulünden yana oy kullandı.
'ONAYA İHTİYAÇ VAR'
Sputnik’in haberine göre, Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, 2009 yılında kabul edilen kararname uyarınca Putin'in Dağlık Karabağ'a asker göndermek için Federasyon Konseyi'nin özel iznine gerek olmadığını ancak bir operasyon söz konusu olmadığı ve birlikler bölgede 5 yıl süreyle konuşlandırılacağı için bu tür görevler için Federasyon Konseyi'nin onayına ihtiyaç duyulduğunu anlattı.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan taraflarının imzaladığı anlaşmanın 3’üncü maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırılıyor.
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