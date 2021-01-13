Qualcomm, yeni parmak izi sensörünü tanıttı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 11:41

Qualcomm, CES 2021'de yeni parmak izi sensör teknolojisini tanıttı.

CHIP Online'ın aktardığına göre, Qualcomm'un CES 2021'de tanıtımını yaptığı 2'inci nesil 3D Sonic Sensor, yüzde 1.7 kat daha fazla biyometrik veri okuyabiliyor ve yüzde 50 oranında daha hızlı cevap verebiliyor.

Öte yandan 0.2 mm'lik kalınlığı ile en ince sensör olma özelliği taşıyor ve yüzde 77 oranında daha büyük bir boyuta sahip. Bunun anlamı, 3D Sonic Sensor bulunduracak yeni telefonlarda, ekrandaki parmak izi alanı genişleyecek. Yani sensörün isabet alanı genişleyecek.

Qualcomm, yaptığı açıklamada 3D Sonic Sensor Gen2'ye sahip akıllı telefonların 2021'in başlarında tanıtılacak yeni telefonlarda yer alacağını da söyledi. Buna göre bu yeni nesil sensörü, ilk kez Galaxy S21'de görebiliriz.