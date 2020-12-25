Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası
Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan’a AKP'li Nurettin Canikli’nin açtığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası ve para cezası verildi.
Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitirem 11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan’ın ölümünün aydınlatılması için yıllardır mücadele eden baba Şaban Vatan hakkında, Nurettin Canikli tarafından açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası ve para cezası verildi. Vatan’a verilen cezanın hükmü ise geri bırakıldı.
ŞABAN VATAN’A “KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET” CEZASI
Evrensel’de yer alan habere göre; Şaban Vatan, kızı Rabia Naz Vatan’ın şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sebebiyle hakim karşısına çıktı. Dönemin Milli Savunma Bakanı olan Nurettin Canikli tarafından açılan davada Şaban Vatan hakkında “Kamu görevlisine hakaret” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamaları yöneltildi. Mahkeme, Şaban Vatan’ın 8 bin 840 lira para cezasına ve 1 yıl 8 ay hapse çarptırılmasına karar verdi ve hükmü geri bıraktı.
“ÇOCUK ÖLDÜRÜLMÜŞ KİMİN UMRUNDA?”
Karara tepki gösteren Şaban Vatan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Buyurun sonuç. Avukat bedelini de ben ödeyecekmişim. Çocuk öldürülmüş kimin umrunda” ifadelerini kullandı.
December 25, 2020
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