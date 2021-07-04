Radyo teleskopun inşası başladı: Evrenin sırlarını keşfedecek
Dünyanın en büyük radyo teleskopunun inşaatı, yaklaşık 30 yıl süren planlamanın ve 7 yıl süren tasarım ve mühendislik çalışmalarının ardından önceki gün Güney Afrika ve Avustralya’da başladı.
Square Kilometer Array Observatory (SKAO) projesi kapsamında inşa edilecek iki büyük teleskop ağı, Güney Afrika’daki yaklaşık 200 radyo alıcısı ve Batı Avustralya eyaletine yayılan 131 bini aşkın anteniyle, evreni inceleyen tüm teleskoplardan çok daha güçlü olacak.
2,2 milyar dolara (19,1 milyar TL) mal olması beklenen teleskopun inşası 2029’da tamamlanacak ama bilimsel gözlemleri 2024’te başlayacak ve operasyonel ömrü yaklaşık 50 yıl sürecek.
İki kıtada toplamda bir kilometrekarelik alana yayılan teleskop ağı, çok zayıf radyo sinyallerini bile algılayabilecek.
SKAO projesinin direktörü Profesör Philip Diamond, "Çok mutluyum, bu an için 30 yıldır hazırlık yapılıyordu. İnsanlık, gezegende türünün en büyük bilim tesisi olacak bu yeri inşa etmeyi taahhüt ederek dev bir adım daha atıyor" dedi. Diamond, teleskopun Avustralya’daki bölümünün bölgedeki yerli topluluğundan destek aldığını da ifade etti.
SKAO, evrenin bazı sırlarını keşfetmek amacıyla tasarlandı ve radyo teleskopları uzaydaki radyo frekanslarını tespit ederek güçlendirecek.
Bu teleskop ağı, gökbilimcilerin galaksilerin ortaya çıkışını ve gelişimini, ekstrem ortamlarda temel fizik koşullarını ve hayatın kaynağını anlamasına yardım edecek.
Projenin kurucu üyeleri arasında Avustralya, Çin, İtalya, Hollanda, Portekiz, Güney Afrika ve Birleşik Krallık var. Almanya, Kanada, İsviçre, Hindistan, İsveç, Japonya ve Güney Kore de projenin destekçileri arasında.
SKAO’nun Bilim Çalışma Grupları’nda 40 ülkeden bini aşkın araştırmacı görev alıyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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