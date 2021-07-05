Raffaella Carrà yaşamını yitirdi
Dünyaca İtalyan sanatçı ve şarkıcı Raffaella Carrà hayatını kaybetti.
Tüm düyada bir neslin hayranı olduğu isim İtalyan şarkıcı, oyuncu Raffaella Carrà hayatını kaybetti. Geçmiş yıllarda yaptığı sayısız televizyon şovları ile, özellikle kendi ülkesinde, İspanya'da ve Latin Amerika ülkelerinde popüler bir isimdi. 1965'te Frank Sinatra, Edward Mulhare, ve Trevor Howard ile birlikte, Von Ryan's Express filminde rol almıştı.
Ünlü sanatçı 78 yaşındaydı.
Uzun yıllardır ortağı olan Sergio Japino yaptığı açıklamada, "Raffaella bizi terk etti. İnsanlığının, kusursuz gülüşünün ve olağanüstü yeteneğinin sonsuza dek kalacağı daha iyi bir dünyaya gitti" dedi.
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