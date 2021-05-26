Rahatsızlık geçiren hasta, kalp zarından nefes alabildi

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Nadir görülen Relapsing Polikondritis hastalığı nedeniyle kıkırdak yapısı bozulan Asiye Ateş’in (59) kendi kalp zarından alınan parça, nefes borusuna yama yapıldı. Göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu tarafından yapılan ameliyatın ardından Ateş’in nefes borusu genişletilerek daha rahat nefes alması sağlandı.

Ateş, “Bugün gülüyorsam, yaşıyorsam Asım hoca sayesinde” dedi.

Eskişehir’de yaşayan Asiye Ateş, bundan 18 yıl önce nefes alamama sorunu, burun ve kulağında şişlik gibi şikâyetlerle hastaneye başvurdu. Yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından Ateş’e dünyada ender görülen otoimmün bir hastalık olan “Relapsing Polikondritis” hastalığı teşhisi kondu.

ŞİKÂYETİ SONA ERDİ

Gittiği doktorlarda ilaç tedavisinin yanı sıra burun, nodül ameliyatları, ardından trakeostomi (cerrahi yollarla soluk borusuna giden bir delik açma) gibi tedaviler uygulanan Ateş, bir sonuç alamayınca İstanbul’da Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu’ya ulaştı.

Prof. Kutlu, dünyada ilk kez denenen yöntemlerden biriyle Ateş’in kalp zarından aldığı parça ile nefes borusuna yama yaptı.

Kutlu, ameliyata ilişkin şunları söyledi: “Buradaki özellik şu: Gırtlağımız, nefes borumuz ve hava yollarımız kıkırdaktan oluşmakta ve birlikte hava yolları akciğer dokusuna yaklaştıkça kıkırdak miktarı azalmaktadır. Dolayısıyla biz hastalığın en çok etkilediği büyük hava yollarında genişlemeyi sağlayabildiğimiz için Ateş’in şikâyetleri büyük ölçüde azalmıştır. Şimdi farklı şikâyetleri olmakta ancak solunumsal anlamda hiçbir şikâyeti bulunmamaktadır.”