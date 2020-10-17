Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç’un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Koç, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2020 Cumartesi, 09:42
Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
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Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç’un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Koç, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

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