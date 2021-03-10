Rakibiyle çarpışıp hastaneye kaldırılan F.Bahçeli Pelkas, kendine gelince skoru öğrenmek istemiş

10 Mart 2021 Çarşamba, 03:53

Yunan futbolcu, maçın 80. dakikasında Skubiç ile çarpışmış, bir süre yerde kalmış sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. MR ve tomografisi çekilen oyuncuyla ilgili takım doktoru Burak Kunduracıoğlu, sıcağı sıcağına “Pelkas göğsüne çok ciddi bir darbe alıyor, aldığı darbeyle şuurunu kaybetmişti, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı. Şuuru geldikten sonra göğsünde ağrıları oldu, bir an önce ambulansa aldık, damar yolunu açtık, hastaneye getirdik. Beyin, boyun ve akciğer tomogrofisini çektik. Herhangi patolojik bir şey görünmüyor” açıklamasında bulunmuştu. Karşılaşma biter bitmez soluğu hastanede alan yönetici Selahattin Baki futbolcuyla yaşadığı diyaloğu anlattı. Baki, “Pelkas, ilk olarak bana ‘Maç, kaç kaç bitti’ dedi. ‘3-0’ dedik. ‘Kim attı’ dedi. Serdar’ı söyledik. ‘Kart gördü mü’ diye sordu. ‘Görmedi’ dedik. Şaşırdı çocuk. Ne desin ki, herhalde böyle bir ortam görmedi. Buradaki ortamı hayal etmek de güç” ifadelerini kullandı.

‘HER ŞEY YOLUNDA’

Pelkas ise sosyal medya hesabından iyi olduğunu duyurdu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, kız arkadaşı Kivs Marda’nın “Sağlıklı, güçlü ve mutlu” mesajını alıntıladı ve taraftarlara her şeyin yolunda gittiği iletti. Pelkas’ın Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık, ülke basınında da geniş yer buldu. Yunanistan’da Pelkas için ‘Şok eden sakatlık, Pelkas çok korkuttu’ başlıkları atıldı.

‘BÜYÜK RÜYAYA 12 MAÇ KALDI’

F.Bahçe’nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai, Macar televizyonu M1’e yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’ye çok çabuk alıştığını, bu süre zarfında hem kulübün hem de takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu kaydetti. Fenerbahçe’nin Türkiye’nin en köklü kulüplerinden birisi olduğuna dikkati çeken 23 yaşındaki futbolcu, “Büyük rüyamızın gerçekleşmesine, şampiyon olmamıza 12 maç kaldı” dedi.

