Rakitic: Messi açık ara dünyanın bir numarası
Ivan Rakitic, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı ve onun futbol dünyasının "bir numarası" olduğunu söyledi.
Ivan Rakitic'e göre, Lionel Messi futbolun zirvesinde bulunuyor. Hırvat yıldız, Messi ile Barcelona'da uzun yıllar birlikte forma giymenin kendisi adına bir "rüya" olduğunu söyledi.
"MESSİ BAŞKA BİR SEVİYEDE"
Geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılan ve eski kulübü Sevilla'ya dönen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, FIFA.com'a Messi ve Barcelona hakkında konuştu. Rakitic, "Messi komple bir futbol oyuncusu. Kim olduğunuz fark etmiyor. Onu izlerken zevk almanız önemli. Diğer büyük futbolculara çok büyük saygı duyuyorum. Ancak Messi kesinlikle başka bir seviyede." dedi.
"ONUNLA BİRLİKTE OYNAMAK RÜYA GİBİYDİ"
Altı sezonluk Barcelona macerası boyunca 300'ün üzerinde maça çıkan Hırvat yıldız sözlerine devam etti: "Barcelona'da oynadığım zamanlardan çok fazla keyif aldım. Bunun öncelikli nedeni ise Messi'ydi. Ona teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onun yanında oynamak rüyada olmak gibiydi."
Barcelona ile çıktığı 311 maçta 35 gol ve 42 asistlik bir katkı gösteren Ivan Rakitic, 4 La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
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