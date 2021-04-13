Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Hurmanın faydaları nelerdir?

13 Nisan 2021 Salı, 00:00

Ramazanla özdeşleşen hurma, palmiyegiller ailesine ait bir meyve türüdür. Hurma lif ve şeker bakımından zenginliğiyle bilinirken sıkça tüketilen meyvelerde bulunmayan aminoasit çeşitliliğine sahiptir. Tok tutma, kan basıncını düzenleme gibi özellikleriyle öne çıkan hurma vitamin ve mineraller yönünden de zengindir. Ramazan ayının gözdesi bu yiyecek, bağışıklık sistemini güçlendirme, kansere yakalanma riskini azaltma gibi sağlık açısından önemli niteliklere sahiptir.

Hem sahurda hem iftarda sıkça tüketilen hurmanın fiyatı 15 liradan başlayıp 125 liraya kadar yükseliyor.

VİTAMİN KAYNAĞI

Hurma; şeker, protein, lif ve farklı yağlar başta olmak üzere 16 farklı mineral içerir. Ayrıca zengin bir C, B1, B2 ve A vitamini kaynağıdır. İyi derecede flor içerir, flor diş çürümelerini önler ve bağışıklık sistemine güç katar. Hurma potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir, çinko, bakır ve selenyum gibi birçok mineralin yanı sıra, niacin, B6 gibi B grubu vitaminlerle antioksidan özellikteki fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından da yine zengin bir besin.

SAĞLIĞA FAYDALARI

- Hurma içeriğindeki ortalama 7-19 oranındaki yüksek lif sayesinde kişilerde kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

- Hurmadaki lifler sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruma sağlanır. Yüksek derecede antioksidan içeriğiyle damar ve kalp tıkanıklığının yaşanmasını önler.

- Antioksidanlar, vücudu zararlı bakteri ve mikroplardan temizler.

- Hurmalar A vitamininin bir türü olan ve tüketildiğine bağırsaklarda Retinal’e dönüşen 15,6 mg ß-karoten ile hafıza kaybını önleyici özelliktedir.

- Kan basıncını düzenler, Diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarını tedavi edebilme özelliği taşır.

- Hurma şeker seviyesini dengeler. Hurmanın içerdiği bir şeker türü tüketildikten kısa bir süre sonra çok kolay bir şekilde dağılır. İşte bu şeker türü vücuda dinginlik, enerji ve bol miktarda ısı sağlamaktadır. Bu şeker glikoz olmadığı için bir zararı yoktur.

- Hurmanın bol miktarda içerdiği demir, kansızlığa (anemi) iyi gelir.

- İçeriğindeki B1 ve B2 karaciğerin güçlenmesini ve görevini sağlıklı bir şekilde yapmasını sağlar.

- A vitamini bulunduran hurma Düzenli olarak tüketiminde göz sağlığını ve göz sinirlerini korur.

- Bol miktarda kalsiyum ve fosfat içeren hurma genel anlamda kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur.

- Hurmanın içerdiği bol miktardaki B6 vitaminiyle sinir sistemini ve kasları önemli ölçüde güçlendirir.

- Hurma içerdiği zengin vitamin ve besin kaynaklarıyla özellikle damar sertliği hastalıklarına karşı çok etkilidir.

- Potasyum deposu olan hurmanın çocukların gelişimine çok önemli katkıları vardır.

- Lif ve şeker içermesiyle sindirim sistemine fayda sağlar.

- Antioksidan ve besleyici özelliğinden dolayı cilde sadece sağlıklı bir görünüm kazandırır, cildi yeniler.