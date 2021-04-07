Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:56

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı 'Ramo' dizisi setinde koronavirüsü paniği yaşandı. Murat Yıldırım'ın test sonucu pozitif çıktı. Yıldırım'ın tedavisine evinde başlandı.

“KORONA BENİ DE YAKALADI”

Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl kovalamanın ardından evet, Kovid beni de yakaladı. 5. günümdeyim daha iyiyim çok daha iyi olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize dikkat edin."

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Türk oyuncu ve sunucu olan Murat Yıldırım, 1979'da Konya'da doğdu. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden sekizinci senesinde mezun oldu.

Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında “Ölümsüz Aşk” dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü.

2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti.

2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.

Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakterin, oynadı.

2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı.

2012'de Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterini canlandırdı. 2016’da ise Gecenin Kraliçesi adlı dizide başrol Kartal’a hayat verdi. Yıldırım, 2020’den beri Ramo dizisinde başrol oyuncusu olarak Ramo karakterini canlandırıyor.