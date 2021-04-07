Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
'Ramo' dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım da koronavirüse yakalanan isimlerden oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, "Bir yıl kovalamanın ardından evet, Covid beni de yakaladı" ifadelerini kullandı.
Başrollerinde Murat Yıldırım ve
Esra Bilgiç'in rol aldığı 'Ramo' dizisi setinde koronavirüsü paniği yaşandı.
Murat Yıldırım'ın test sonucu pozitif çıktı. Yıldırım'ın tedavisine evinde
başlandı.
“KORONA BENİ DE YAKALADI”
Instagram hesabından sağlık
durumuyla ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Bir yıl kovalamanın
ardından evet, Kovid beni de yakaladı. 5. günümdeyim daha iyiyim çok daha iyi
olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize
dikkat edin."
MURAT YILDIRIM KİMDİR?
Türk oyuncu ve sunucu olan Murat
Yıldırım, 1979'da Konya'da doğdu. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği bölümününden sekizinci senesinde mezun oldu.
Tiyatro ve müziğe ilgi duyan
Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl
amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon
dünyasına giren Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında
“Ölümsüz Aşk” dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi
yalnızca 11 bölüm sürdü.
2004 yılında Bütün Çocuklarım
dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük
Yalan dizisi ile devam etti.
2006 yılında ilk uzun soluklu
çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada
Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.
Başrolünü paylaştığı Tuba
Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakterin, oynadı.
2009 yılında ise Asi dizisi sona
erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma
imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı.
2012'de Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterini canlandırdı. 2016’da ise Gecenin Kraliçesi adlı dizide başrol Kartal’a hayat verdi. Yıldırım, 2020’den beri Ramo dizisinde başrol oyuncusu olarak Ramo karakterini canlandırıyor.
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