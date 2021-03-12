Ramos'tan Barcelona açıklaması, Barcelona'da oynayacak mı?
Real Madrid ile geleceği netlik kazanmayan Sergio Ramos, üst düzey seviyede beş yıl daha oynamak istiyor.
Sergio Ramos, sezon sonunda bir değişiklik olmazsa Real Madrid'den bonservissiz olarak ayrılacak. 34 yaşındaki kaptan, beş yıl daha oynayabileceğini ifade ederken sözleşme durumunun çözülmeye yakın olmadığını söyledi.
Takımdaki akıbeti hakkında konuşan Ramos, "Keşke bir şeyler söyleyebilseydim ama her şey aynı. Tek düşündüğüm geri dönmek ve sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmek. Sadece tekrar oynamayı ve bir kupa kazanmayı düşünüyorum. Şimdi sezonun en önemli aşaması geliyor ve takıma yardımcı olmak istiyorum." dedi.
Twitch yayınında soruları yanıtlayan Ramos şunları söyledi;
"Aklımda Meksika'da 2026 Dünya Kupası oynama fikri var.
- "Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden dolayı üzgünüm ama Barcelona için aynı şeyi söyleyemem (gülüyor) ama tüm rakiplerime saygı duyuyorum çünkü aynısı bizim de başımıza gelebilir."
- "Ben olsam Cristiano Ronaldo'nun gitmesine izin vermezdim. Cristiano da kaybetti, Real Madrid de kaybetti."
- "Messi'nin Real Madrid'de oynamasını ister miyim? %100 isterdim. Hatta evine yerleşene kadar benim evimde kalmasına izin veririm."
- "Haaland ve Mbappe arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydım, Haaland'ı seçerdim finansal olarak daha kolay."
- "Asla Barcelona için oynamayacağım. Ne yıllık 50 milyon Euro ne de 70 milyon Euro. Paranın satın alamayacağı şeyler var."
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