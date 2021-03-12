Ramos'tan Barcelona açıklaması, Barcelona'da oynayacak mı?

12 Mart 2021 Cuma, 10:18

Sergio Ramos, sezon sonunda bir değişiklik olmazsa Real Madrid'den bonservissiz olarak ayrılacak. 34 yaşındaki kaptan, beş yıl daha oynayabileceğini ifade ederken sözleşme durumunun çözülmeye yakın olmadığını söyledi.

Takımdaki akıbeti hakkında konuşan Ramos, "Keşke bir şeyler söyleyebilseydim ama her şey aynı. Tek düşündüğüm geri dönmek ve sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmek. Sadece tekrar oynamayı ve bir kupa kazanmayı düşünüyorum. Şimdi sezonun en önemli aşaması geliyor ve takıma yardımcı olmak istiyorum." dedi.

Twitch yayınında soruları yanıtlayan Ramos şunları söyledi;

"Aklımda Meksika'da 2026 Dünya Kupası oynama fikri var.