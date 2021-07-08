Ramos'un transferinin perde arkası ortaya çıktı
Real Madrid'in kaptanının Ronaldo nedeniyle Juventus'a yeşil ışık yaktığı ancak PSG'de karar kıldığı öğrenildi.
Fransa Lig 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 35 yaşındaki defans oyuncusu Sergio Ramos’u kadrosuna kattığını açıklarken, transferin perde arkası da netleşiyor.
Real Madrid'in kaptanının, eski takım arkadaşı Ronaldo nedeniyle Juventus'a yeşil ışık yaktığı ancak PSG'de karar kıldığı öğrenildi. İtalyan gazeteleri, Ramos'un hatalı seçim yaptığını da öne sürdü. Bir İtalyan gazeteci, "Barcelona da istemiş ama kaptan bu transferle ilgilenmemiş" dedi.
Sergio Ramos sözleşmeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain'e katılmaktan dolayı çok mutluyum. Bu, hayatımda büyük bir değişiklik ve yeni bir meydan okuma. Bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Harika oyunculardan oluşan bu kadronun bir parçası olmak ve takımızın kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Mümkün olduğunca çok kupa kazanacağız’’ şeklinde konuşmuştu.
Video Haberler
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
- Kütahya'da pitbull saldırısı
- Vahşet! 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu
- Çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
- Taksim'de yaptığı şovla yurttaşların ilgisini topladı
- Silahlı kavgada yaralanan film oyuncusu tutuklandı
- 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü
- Havalandırma bacasına düşen kediyi itfaiye kurtardı
- Meclis'te gergin anlar! Ağbaba'nın üzerine yürüdüler
En Çok Okunan Haberler
- Akbank'tan yeni açıklama
- Akbank'ta 35 saattir neler oluyor?
- Hilal Kaplan ve Özgür Demirtaş birbirine girdi
- Peker yarın atacağı tweet'lere işaret etti
- Soylu’yu kim çizdi?
- Merve Akpınar'a beklenmeyen tavır!
- Tosuncuğun boşanma davasında da karar çıktı
- Aracılık yapan isim ortaya çıktı
- İki doz aşı olanlar bu semptomlara dikkat
- Akbank'ta neler oluyor?