Ramos'un transferinin perde arkası ortaya çıktı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 12:29

Fransa Lig 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 35 yaşındaki defans oyuncusu Sergio Ramos’u kadrosuna kattığını açıklarken, transferin perde arkası da netleşiyor.

Real Madrid'in kaptanının, eski takım arkadaşı Ronaldo nedeniyle Juventus'a yeşil ışık yaktığı ancak PSG'de karar kıldığı öğrenildi. İtalyan gazeteleri, Ramos'un hatalı seçim yaptığını da öne sürdü. Bir İtalyan gazeteci, "Barcelona da istemiş ama kaptan bu transferle ilgilenmemiş" dedi.

Sergio Ramos sözleşmeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain'e katılmaktan dolayı çok mutluyum. Bu, hayatımda büyük bir değişiklik ve yeni bir meydan okuma. Bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Harika oyunculardan oluşan bu kadronun bir parçası olmak ve takımızın kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Mümkün olduğunca çok kupa kazanacağız’’ şeklinde konuşmuştu.