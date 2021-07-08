PSG, Sergio Ramos'u kadrosuna kattığını açıkladı

Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain, Sergio Ramos ile sözleşme imzalandığını resmi olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2021 Perşembe, 12:05
PSG, Sergio Ramos'u kadrosuna kattığını açıkladı
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Paris Saint Germain, Sergio Ramos ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.


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