PSG, Sergio Ramos'u kadrosuna kattığını açıkladı
Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain, Sergio Ramos ile sözleşme imzalandığını resmi olarak açıkladı.
Paris Saint Germain, Sergio Ramos ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
???? ??????˜????!— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2021
#WelcomeSergio pic.twitter.com/I26WKleStg
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